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Росія є загрозою і немає сенсу цього приховувати, - міністр оборони Естонії

Новини » Політика     03.12.2019 - 09:30
Росія є загрозою і немає сенсу цього приховувати, - міністр оборони Естонії
Фото: Юрі Луйк (flickr.com eu2017ee)

Міністр оборони Естонії також прокоментував слова Макрона про необхідний діалог з Росією

Потреба в НАТО зараз сильніша, ніж будь-коли, оскільки Росія є загрозою. Про це заявив міністр оборони Естонії Юрі Луйк, повідомляє ERR.

Луйк зазначив, що немає ніякого сенсу приховувати те, що Росія є загрозою.

"Ми повинні якомога більше зосередитися на загальних цінностях і реальних загрозах безпеці. Ми повинні чесно сказати, що якщо Росія - це загроза, то це загроза. Немає ніякого сенсу приховувати або намагатися це прикрасити", - заявив Луйк.

Луйк також прокоментував слова президента Франції Еммануеля Макрона про необхідний додатковий діалог з Росією. Він до цього ставиться скептично.

"Попрацювавши послом в Росії, я цілком собі уявляю, що такого роду діалог для росіян не має особливої доданої вартості. Росіяни, зрозуміло, хочуть щось за це отримати. Але ми не можемо дати їм те, що хочуть росіяни", - зазначив Юрі Луйк.

Нагадаємо, раніше Макрон заявляв, що всередині альянсу повністю пропала координація, і НАТО перебуває в стані "смерті мозку". Він також зазначив, що ЄС необхідно почати думати про себе як про самостійну геополітичну силу.

Зазначимо, що генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив про необхідність діалогу з Росією для покращення з нею відносин.

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