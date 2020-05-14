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Россия является крупнейшим источником минной угрозы для всего пространства ОБСЕ, - МИД

Новости » Политика     14.05.2020 - 11:14
Россия является крупнейшим источником минной угрозы для всего пространства ОБСЕ, - МИД
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В МИД рассказали о результатах очередного онлайн-заседания Форума безопасного сотрудничества ОБСЕ

Партнеры Украины в ОБСЕ осудили поставки Россией вооружений и военной техники поддерживаемым ею вооруженным формированиям, которые продолжают временную оккупацию Донбасса. Об этом сообщает прес-служба МИД по результатам очередного онлайн-заседания Форума безопасного сотрудничества ОБСЕ в рамках председательства Украины по проблематике легких вооружений.

Отмечается, что в центре внимания находилась проблема минной угрозы в зоне развязанного РФ конфликта на Востоке Украины и усилия международных правительственных и неправительственных организаций по ее преодолению.

"Россия - крупнейший источник минной угрозы не только для Украины, но и всего пространства ОБСЕ", - заявил заместитель главы МИД Егор Божок.

Напомним, с начала мая 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано более 10 случаев гибели или ранения мирных жителей. В частности, один человек ранен в результате минного инцидента.

Добавим, глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что украинская власть хотела бы достичь мира на Донбассе и возврат оккупированных территорий до конца этого года, но при этом существует и план "Б", если этого не удастся добиться.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Российская ФедерацияОБСЕМИД Украины
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