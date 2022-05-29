Россия является долгосрочной угрозой нашей безопасности, - Минобороны Литвы

По его словам, уровень боеспособности Вооруженных сил Литвы повысился - некоторые части могут начать действовать уже через несколько часов, а также было планируется увеличить количество призывников в стране.

В то же время министр отметил, что из-за постоянной поддержки Украины (Литва уже оказала помощь на более чем 100 млн евро, преимущественно это летальное оружие) приходится решать и проблему истощения запасов оружия в литовских Вооруженных силах.

"Сейчас с этим сталкиваются большинство союзников. Мы должны тесно сотрудничать с оборонной промышленностью, чтобы своевременно удовлетворять все потребности. Мы должны сделать все возможное, чтобы быть во всеоружии не через пять или десять лет, а сегодня", - сказал Анушаускас.

Вместе с тем он подчеркнул, очень важной целью является увеличение присутствия в Литве сил НАТО и США.

"Мы укрепляем потенциал поддержки принимающей страны - строим новую военную инфраструктуру и полигон, совершенствуем существующую инфраструктуру. Этот приоритет очень важен не только для Вооруженных сил, но и для правительства. Мы будем готовы принять дополнительные тысячи военнослужащих НАТО очень скоро", - подчеркнул Анушаускас.

В свою очередь глава Минобороны Литвы заявил, что ситуация с безопасностью - худшая со времен Второй мировой войны.

"Украина задерживает российских агрессоров. Но мы не можем забывать уроки истории. Россия является долгосрочной угрозой нашей безопасности. Предстоящий саммит НАТО в Мадриде в июне станет хорошей возможностью показать, что мы готовы меняться и адаптироваться к новой реальности. Россия хотела бы, чтобы мы были разделены, но именно наше единство должно стать сильнейшим оружием", - резюмировал Анушаускас.

Напомним, жители Литвы за 3,5 дня собрали 5 млн евро для того, чтобы купить "Байрактар" и передать его ВСУ.

Также стало известно, что Литва готовит новую партию помощи Украине, стоимость которой составляет 15,5 млн евро.

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