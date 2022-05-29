UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия является долгосрочной угрозой нашей безопасности, - Минобороны Литвы

Фото: глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Путинское вторжение в Украину не изменило оборонную политику Литвы. Оно лишь доказало, что мы движемся в правильном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, которого цитирует Delfi.

По его словам, уровень боеспособности Вооруженных сил Литвы повысился - некоторые части могут начать действовать уже через несколько часов, а также было планируется увеличить количество призывников в стране.

В то же время министр отметил, что из-за постоянной поддержки Украины (Литва уже оказала помощь на более чем 100 млн евро, преимущественно это летальное оружие) приходится решать и проблему истощения запасов оружия в литовских Вооруженных силах.

"Сейчас с этим сталкиваются большинство союзников. Мы должны тесно сотрудничать с оборонной промышленностью, чтобы своевременно удовлетворять все потребности. Мы должны сделать все возможное, чтобы быть во всеоружии не через пять или десять лет, а сегодня", - сказал Анушаускас.

Вместе с тем он подчеркнул, очень важной целью является увеличение присутствия в Литве сил НАТО и США.

"Мы укрепляем потенциал поддержки принимающей страны - строим новую военную инфраструктуру и полигон, совершенствуем существующую инфраструктуру. Этот приоритет очень важен не только для Вооруженных сил, но и для правительства. Мы будем готовы принять дополнительные тысячи военнослужащих НАТО очень скоро", - подчеркнул Анушаускас.

В свою очередь глава Минобороны Литвы заявил, что ситуация с безопасностью - худшая со времен Второй мировой войны.

"Украина задерживает российских агрессоров. Но мы не можем забывать уроки истории. Россия является долгосрочной угрозой нашей безопасности. Предстоящий саммит НАТО в Мадриде в июне станет хорошей возможностью показать, что мы готовы меняться и адаптироваться к новой реальности. Россия хотела бы, чтобы мы были разделены, но именно наше единство должно стать сильнейшим оружием", - резюмировал Анушаускас.

Напомним, жители Литвы за 3,5 дня собрали 5 млн евро для того, чтобы купить "Байрактар" и передать его ВСУ.

Также стало известно, что Литва готовит новую партию помощи Украине, стоимость которой составляет 15,5 млн евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛитваВойна России против Украины