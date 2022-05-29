Росія є довгостроковою загрозою нашій безпеці, - Міноборони Литви

За його словами, рівень боєздатності Збройних сил Литви підвищився - деякі частини можуть почати діяти вже за кілька годин, а також було планується збільшити кількість призовників в країні.

Водночас міністр зазначив, що через постійну підтримку України (Литва вже надала допомогу на більш ніж 100 млн євро, переважно це летальну зброю) доводиться вирішувати і проблему виснаження запасів зброї у литовських Збройних силах.

"Зараз із цим стикаються більшість союзників. Ми повинні тісно співпрацювати з оборонною промисловістю, щоб своєчасно задовольняти всі потреби. Ми повинні зробити все можливе, щоб бути у всеозброєнні не через п'ять чи десять років, а сьогодні", - наголосив Анушаускас.

Разом з тим він підкреслив, дуже важливою метою є збільшення присутності у Литві сил НАТО та США.

"Ми зміцнюємо потенціал підтримки приймаючої країни - будуємо нову військову інфраструктуру та полігон, удосконалюємо існуючу інфраструктуру. Цей пріоритет дуже важливий не лише для збройних сил, а й для уряду. Ми будемо готові прийняти додаткові тисячі військовослужбовців НАТО дуже скоро", - підкреслив Анушаускас.

Своєю чергою глава Міноборони Литви заявив, що ситуацію з безпекою - найгірша з часів Другої світової війни.

"Україна затримує російських агресорів. Але ми не можемо забувати уроки історії. Росія є довгостроковою загрозою нашій безпеці. Майбутній саміт НАТО в Мадриді в червні стане гарною можливістю показати, що ми готові змінюватися і адаптуватися до нової реальності. Росія хотіла б, щоб ми були розділені, але саме наша єдність має стати найсильнішою зброєю", - резюмував Анушаускас.

Нагадаємо, жителі Литви за 3,5 дні зібрали 5 млн євро для того, щоб купити "Байрактар" та передати його ЗСУ.

Також стало відомо, що Литва готує нову партію допомоги Україні, вартість якої становить 15,5 млн євро.

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