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Росія є агресором в Україні, - Дуда

Новини » Політика     24.02.2020 - 12:40
Росія є агресором в Україні, - Дуда
Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)

Дуда заявив, що Росія чітко і послідовно порушує міжнародне право

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія демонструє силу порушуючи повітряний простір інших країн. Про це він заявив і інтерв’ю польському тижневику Sieci.

Дуда заявив, що Росія чітко і послідовно порушує міжнародне право.

"Тому не можна сказати, що це держава надійна, яка мирним шляхом реалізує свої інтереси. Ми є абсолютним прихильником дотримання міжнародного права, тоді як з боку Росії його чітко і послідовно порушують. Ми багато разів протестували проти цього, захищаючи Україну чи Грузію. Звичайно, Москві це не подобається", - сказав він.

Польський президент зазначив, що Російській Федерації не до вподоби присутність військ НАТО над Віслою.

"Вони, безперечно, зміцнюють нашу безпеку, і в умовах російської агресії проти України та країн Балтії ця присутність необхідна", - зазначив Анджей Дуда.

Раніше повідомлялось, що голова Міністерства іноземних справ України Вадим Пристайко заявив, що Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію по справі морської агресії Російської Федерації.

РБК-Україна писало, що Гаазький трибунал може почати розслідування анексії Криму в цьому році. За словами прокурора АР Крим Ігоря Поночовного, на даний момент Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду знаходиться на стадії попереднього вивчення отриманої від України інформації.

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Новини України Російська ФедераціяагрессияУкраїнаАнджей Дуда
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