ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США призвали Россию вернуть захваченные в Керченском проливе судна

Новости » Политика     14.11.2019 - 15:47
США призвали Россию вернуть захваченные в Керченском проливе судна
Фото: захваченные украинские корабли (mil.in.ua)

США требуют немедленно вернуть украинские корабли

Соединенные Штаты Америки требуют, чтобы Россия немедленно освободила захваченные в Керченском проливе украинские военные корабли. Об этом заявил военный атташе США в Украине Куинн Воффорд, передает пресс-служба посольства США в Украине.

Воффорд напомнил о решении Международного трибунала по морскому праву, согласно которому Россия была обязана освободить захваченных в плен украинских моряков и корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

"Однако до настоящего времени Российская Федерация не вернула Украине три корабля, которые она захватила - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Мы призываем Россию немедленно отпустить эти корабли в Украину", - подчеркнул он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев направил России ноту с требованием отдать захваченные в Керченском проливе украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". В ведомстве желают узнать дату и время, когда можно забрать судна.

Накануне Пристайко сообщал о взаимодействии между Украиной и РФ, а также о том, что процесс возвращения украинских кораблей находится на финальном этапе. Министр подчеркивал, что украинские корабли будут возвращены уже в ближайшее время.

ВМС получат на вооружение 6 отечественных кораблей США передаст Украине еще три катера Island
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКерченский мосткорабль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь