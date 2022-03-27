Россия вчера запустила рекордное количество ракет по Украине. Большинство сбили, - The Insider

Издание The Insider сообщает, что 26 марта российская армия запустила наибольшее число ракет с момента начала конфликта.

"52 ракеты были выпущены с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 - с территории Беларуси", - говорится в издании.

При этом украинские силы ПВО сбили большую их часть.

"При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из как минимум 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь. Остальные были уничтожены в небе. Россия производила обстрел в том числе по территории, находящейся в непосредственной близости от границы Польши. В тот же день там находился с визитом президент США Джо Байден.", - отмечает The Insider.