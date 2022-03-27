ВСУ за сутки сбили 12 российских беспилотников и самолет
За последние дни по украинским городам выпущены десятки крылатых и баллистических ракет. Пуски производятся с моря, суши и воздуха из-за пределов территории Украины. Несколько из них были сбиты Воздушными силами ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Вооруженных сил ВСУ.
26 марта Воздушные силы ВСУ сбили всего один самолет оккупантов. Это потому, что враг существенно снизил авиационную активность в воздушном пространстве Украины и наносит массированные ракетные удары.
В то же время для проведения воздушной разведки и доразведки объектов, по которым были нанесены удары ракет, российская армия активно использует беспилотные летательные аппараты разных типов, от оперативно-тактического уровня до квадрокоптеров.
За сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили 12 БПЛА разных типов, а также 2 крылатые ракеты. Также сегодня воины одной из бригад десантно-штурмовых войск из переносных ракетных комплексов сбили три крылатых ракеты.
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