ru ua
Вс, 27 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ за сутки сбили 12 российских беспилотников и самолет

Новина українською →
Киев, Воскресенье 27 марта 2022 00:57
ВСУ за сутки сбили 12 российских беспилотников и самолет Сбитый самолет РФ (Фото: armyinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

За последние дни по украинским городам выпущены десятки крылатых и баллистических ракет. Пуски производятся с моря, суши и воздуха из-за пределов территории Украины. Несколько из них были сбиты Воздушными силами ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Вооруженных сил ВСУ.

26 марта Воздушные силы ВСУ сбили всего один самолет оккупантов. Это потому, что враг существенно снизил авиационную активность в воздушном пространстве Украины и наносит массированные ракетные удары.

В то же время для проведения воздушной разведки и доразведки объектов, по которым были нанесены удары ракет, российская армия активно использует беспилотные летательные аппараты разных типов, от оперативно-тактического уровня до квадрокоптеров.

За сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили 12 БПЛА разных типов, а также 2 крылатые ракеты. Также сегодня воины одной из бригад десантно-штурмовых войск из переносных ракетных комплексов сбили три крылатых ракеты.

Война России против Украины длится тридцать два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену