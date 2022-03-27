Росія вчора запустила рекордну кількість ракет по Україні. Більшість збили , - The Insider

Видання The Insaider повідомляє, що 26 березня російська армія запустила найбільшу кількість ракет з моменту початку конфлікту.

"52 ракети були випущені з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і не менше 18 — з території Білорусі", - йдеться у виданні.

При цьому українські сили ППО збили більшу їх частину.

"При цьому ППО України поставила рекорд по збитим цілям: з як мінімум 70 випущених Росією ракет долетіли тільки вісім. Решта були знищені в небі. Росія здійснювала обстріл в тому числі по території, що знаходиться в безпосередній близькості від кордону Польщі. Того ж дня там перебував з візитом президент США Джо Байден.", - зазначає The Insaider.