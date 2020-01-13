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Россия может увеличить транзит газа через Украину из-за проблем с "Северным потоком-2"

Новости » Энергетика     13.01.2020 - 10:51
Россия может увеличить транзит газа через Украину из-за проблем с "Северным потоком-2"
Коллаж РБК-Украина

"Газпрому" может понадобиться еще около 32 миллионов кубометров в сутки мощностей через Украину

Россия может увеличить транзит газа через Украину из-за проблем с газопроводом "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Уровень отбора по всем контрактам российской компании в ЕС, Турции и на Балканах составляет около 650 миллионов кубометров в сутки, и, чтобы обеспечить его, "Газпрому" может понадобиться еще около 32 миллионов кубометров в сутки мощностей через Украину (около 11,5 млрд кубометров в пересчете на год).

РосСМИ пишут, что представители Украины и "Нафтогаза" уже заявляли, что рассчитывают на дополнительные объемы транзита сверх контракта.

В то же время отмечается, что на практике едва ли европейские клиенты "Газпрома" будут нуждаться в пиковом уровне отбора на протяжении длительного времени: этой зимой в Европе сравнительно тепло, а запасы в европейских хранилищах находятся на рекордном уровне. К тому же на мировом рынке наблюдается существенный избыток сжиженного природного газа, который составляет конкуренцию российского.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2020 года российская компания "Газпром" резко сократила поставки газа транзитом через Украину.

Ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что с связи с запуском "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит около 15 млрд кубометров.

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