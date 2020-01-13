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Росія може збільшити транзит газу через Україну через проблеми з "Північним потоком-2"

Новини » Енергетика     13.01.2020 - 10:51
Росія може збільшити транзит газу через Україну через проблеми з "Північним потоком-2"
Колаж РБК-Україна

"Газпрому" може знадобитися ще близько 32 мільйонів кубометрів на добу потужностей через Україну

Росія може збільшити транзит газу через Україну через проблеми з газопроводом "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Рівень відбору за всіма контрактами російської компанії в ЄС, Туреччині та на Балканах становить близько 650 мільйонів кубометрів на добу, і, щоб забезпечити його, "Газпрому" може знадобитися ще близько 32 мільйонів кубометрів в добу потужностей через Україну (близько 11,5 млрд кубометрів в перерахунку на рік).

РосЗМІ пишуть, що представники України та "Нафтогазу" вже заявляли, що розраховують на додаткові обсяги транзиту понад контракту.

У той же час відзначається, що на практиці навряд чи європейські клієнти "Газпрому" будуть мати потребу в піковому рівні відбору протягом тривалого часу: цієї зими в Європі порівняно тепло, а запаси в європейських сховищах знаходяться на рекордному рівні. До того ж на світовому ринку спостерігається суттєвий надлишок зрідженого природного газу, який складає конкуренцію російському.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 2020 року російська компанія "Газпром" різко скоротила постачання газу транзитом через Україну.

Раніше глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що у зв'язку із запуском "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну в цьому році складе близько 15 млрд кубометрів.

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