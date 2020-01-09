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"Газпром" резко сократил транзит газа через Украину

Новости » Энергетика     09.01.2020 - 10:48
"Газпром" резко сократил транзит газа через Украину
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За неделю объемы транзита сократились в три раза

С начала 2020 года российская компания "Газпром" резко сократила поставки газа транзитом через Украину. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные "Газпрома".

Сообщается, что с начала года "Газпром" начал резкое снижение поставок газа, прежде всего за счет трехкратного сокращения транзита через Украину. В частности, еще 30 декабря объемы поставок через Украину составляли 262,3 млн кубометров в сутки, а на 7 января транзит снизился до 91,2 млн кубометров.

Отметим, согласно новому контракту на транзит "Газпром" должен прокачать через Украину 65 млрд кубометров в 2020 году, а исходя из этих объемов, среднесуточные поставки должны составлять около 180 млн кубометров. Подчеркивается, что российская компания будет платить за эти мощности, даже если их не использует.

Также российские СМИ пишут, что резкое сокращение поставок через Украину объясняются запуском "Турецкого потока".

Напомним, ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что с связи с запуском "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит около 15 млрд кубометров.

В конце 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. В первый год ГТС Украины должна прокачать 65 млрд кубометров российского газа.

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