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Россия устроила очередной обстрел Харькова: есть раненые

Фото: РФ устроила очередной обстрел Харькова (t.me)
Автор: Наталия Гурковская

Число обстрелов Харькова известно уменьшилось, хотя РФ продолжает наносить удары по городу. За сутки, 15 мая, агрессор попадал в Шевченковский район и Салтовку, четверо раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Российские оккупанты существенно снизили интенсивность обстрелов Харькова благодаря нашим Вооруженным Силам. Однако опасность для гражданского населения все еще есть", - сказал он, уточнив информацию о последствиях обстрела Шевченковского района и Салтовки, в результате которого ранения получили 4 человека.

Кроме того, по его словам, оккупанты обстреливают населенные пункты области. В Чугуевском районе 2 раненых.

"В Харьковском районе из-за обстрелов россиян произошло 3 пожара, пострадавших нет. В очередной раз подчеркиваю необходимость быть осмотрительными, не игнорировать сигналы тревоги", - порекомендовал он.

Синегубов добавил, что подразделения ТРО ВСУ вышли на государственную границу на севере Харьковской области.

"Враг пытается сосредоточить большинство своих усилий на удержании занимаемых позиций и готовит попытку наступления в районе г. Изюм", - констатировал глава региона.

Напомним, недавно в Харьковский ОВА сообщали, что ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Он является самой горячей точкой в области.

Добавим, по данным Института изучения войны (ISW), украинские защитники не позволили российским военным окружить Харьков, и теперь оккупанты, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг города.

Отметим, накануне стало известно, что ВСУ вытеснили российские войска на 40 километров от Харькова.

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Харьков