Росія влаштувала черговий обстріл Харкова: є поранені

Кількість обстрілів Харкова знано зменшилась, хоча РФ продовжує завдавати ударів по місту. За добу, 15 травня, агресор влучав у Шевченківський район та Салтівку, четверо поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Російські окупанти суттєво зменшили інтенсивність обстрілів Харкова завдяки нашим Збройним Силам. Проте небезпека для цивільного населення все ще є", - сказав він, уточнивши інформацію про наслідки обстрілу Шевченківського району та Салтівки, в результаті якого поранення отримали 4 людей.
Крім того, за його словами, окупанти обстрілюють населені пункти області. У Чугуївському районі 2 поранених.
"У Харківському районі через обстріли росіян сталося 3 пожежі, постраждалих немає. Вкотре наголошую на необхідності бути обачними, не ігнорувати сигнали тривоги", - порекомендував він.
Синєгубов додав, що підрозділи ТРО ЗСУ вийшли на державний кордон на півночі Харківської області.
"Ворог намагається зосередити більшість своїх зусиль на утриманні займаних позицій та готує спробу наступу в районі м. Ізюм", - констатував очільник регіону.
Нагадаємо, нещодавно в Харківський ОВА повідомляли, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку. Він є найгарячішою точкою в області.
Додамо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники не дозволили російським військовим оточити Харків, і тепер окупанти, ймовірно, вирішили повністю покинути свої позиції навколо міста.
Зазначимо, напередодні стало відомо, що ЗСУ витіснили російські війська на 40 кілометрів від Харкова.
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