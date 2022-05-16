Росія влаштувала черговий обстріл Харкова: є поранені

Кількість обстрілів Харкова знано зменшилась, хоча РФ продовжує завдавати ударів по місту. За добу, 15 травня, агресор влучав у Шевченківський район та Салтівку, четверо поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з аяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Російські окупанти суттєво зменшили інтенсивність обстрілів Харкова завдяки нашим Збройним Силам. Проте небезпека для цивільного населення все ще є", - сказав він, уточнивши інформацію про наслідки обстрілу Шевченківського району та Салтівки, в результаті якого поранення отримали 4 людей.

Крім того, за його словами, окупанти обстрілюють населені пункти області. У Чугуївському районі 2 поранених.

"У Харківському районі через обстріли росіян сталося 3 пожежі, постраждалих немає. Вкотре наголошую на необхідності бути обачними, не ігнорувати сигнали тривоги", - порекомендував він.

Синєгубов додав, що підрозділи ТРО ЗСУ вийшли на державний кордон на півночі Харківської області.

"Ворог намагається зосередити більшість своїх зусиль на утриманні займаних позицій та готує спробу наступу в районі м. Ізюм", - констатував очільник регіону.