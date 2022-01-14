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Россия устроила в Крыму учения противокорабельных ракетных комплексов

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Крым, Пятница 14 января 2022 10:36
Россия устроила в Крыму учения противокорабельных ракетных комплексов Фото: Россия устроила в Крыму учения противокорабельных ракетных комплексов (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Крыму российские военные начали учения с противокорабельными ракетными комплексами. Они будут "отрабатывать действия по обороне побережья от атак условного противника".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

"Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) "Бал" и "Бастион" ракетно-артиллерийского соединения Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) совершили механизированный марш на полигон Опук в Крыму", - говорится в сообщении.

По информации российского Минобороны, боевые расчеты БПКРК проведут комплексное тактико-специальное учение с оперативного задания ракетных ударов методом электронных пусков по имитаторам надводных целей.

Отмечено, что "основной целью комплексного обучения" якобы является отработка действий военнослужащих соединения по обороне побережья от атак "условного противника".

Известно, что всего в этих "учениях" привлечено около 50 единиц военной и специальной техники.

Напомним, в России заявили о проведении внезапной проверки боевой готовности армии.

Добавим, недавно стало известно, что РФ начала учения со стрельбами в приграничных с Украиной регионах. В них задействовано около 3 000 военных и тяжелая техника.

Отметим, в МИД России заявили, что не будут отводить войска от границ Украины.

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