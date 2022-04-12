Россия ускорила подготовку младших специалистов в восточном военном округе, - Генштаб

Российская Федерация ускоряет подготовку младших специалистов в восточном военном округе страны. После этого их будут перемещать в приграничные с Украиной районы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"Одновременно, с целью усиления группировки, враг осуществляет ускоренную подготовку младших специалистов в Восточном военном округе Российской Федерации, слаживание подразделений Росгвардии и их перемещение в приграничные с Украиной районы", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Российская Федерация умышленно объявляет "террористическую угрозу" в своих областях, чтобы местные не фиксировали колонны с вооружением и техникой.

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