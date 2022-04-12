Росія прискорила підготовку молодших спеціалістів у східному військовому окрузі, - Генштаб

Російська Федерація прискорює підготовку молодших спеціалістів у східному військовому окрузі країни. Після цього їх переміщуватимуть до прикордонних з Україною районів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

"Одночасно, з метою посилення угруповання, ворог здійснює прискорену підготовку молодших спеціалістів у східному військовому окрузі російської федерації, злагодження підрозділів росгвардії та їх переміщення до прикордонних з Україною районів", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Російська Федерація умисно оголошує "терористичну загрозу" у своїх областях, аби місцеві не фіксували колони з озброєнням та технікою.

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