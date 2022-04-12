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В России вводят "террористическую угрозу", чтобы местные не фиксировали колонны, - Генштаб

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Вторник 12 апреля 2022 19:52
В России вводят "террористическую угрозу", чтобы местные не фиксировали колонны, - Генштаб Фото: в России вводят "террористическую угрозу", чтобы местные не фиксировали колонны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация умышленно объявляет высокий уровень "террористической угрозы" в своих областях. Это ей необходимо для того, чтобы местные не фиксировали перемещение колонн с вооружением и техникой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"Продолжается перегруппировка и перемещение подразделений противника в районы сосредоточения на Слобожанском и Донецком направлениях. Для недопущения фиксации местными жителями перемещения колонн вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей российской федерации, под видом высокого уровня "террористической угрозы", усилен административно-полицейский режим", - пишет пресс-служба Генштаба.

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