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Россия усиливает ПВО на западном побережье Крыма, - Минобороны

Фото: спикер Минобороны Александр Мотузяник (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия вновь увеличивает военное присутствие в Крыму. Враг усиливает системы противовоздушной обороны на западном побережье полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства обороны Александра Мотузяника.

По его словам, в районе населенного пункта Черноморское, мыс Тарханкут, российские формирования развернули зенитную ракетную батарею ЗРК С-300В в составе трех пунктов управления.

Кроме того, Мотузяник отметил, что Россия в акваториях Черного и Азовского морей пытается изолировать зоны боевых действий и обеспечить огневую поддержку своих войск на приморском направлении.

Также Россия не покидает попыток захватить остров Змеиный, чтобы заблокировать морские коммуникации Украины.

Ранее мы сообщали о причины и рисках штурма оккупантами Одессы. Эксперты считают, что российский десант не сможет высадиться на берег из-за слабой защиты с моря и других направлений.

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