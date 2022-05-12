Росія посилює ППО на західному узбережжі Криму, - Міноборони

Росія знову збільшує військову присутність у Криму. Ворог посилює системи протиповітряної оборони на західному узбережжі півострова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міністерства оборони Александра Мотузяника.
За його словами, в районі населеного пункту Чорноморське, мис Тарханкут, російські формування розгорнули зенітну ракетну батарею ЗРК С-300В у складі трьох пунктів управління.
Крім того, Мотузяник зазначив, що Росія в акваторіях Чорного й Азовського морів намагається ізолювати зони бойових дій і забезпечити вогневу підтримку своїх військ на приморському напрямку.
Також Росія не покидає намагань захопити острів Зміїний, щоб заблокувати морські комунікації України.
Раніше ми повідомляли про причини та ризиках штурму окупантами Одеси. Експерти вважають, що російський десант не зможе висадитися на берег через слабкий захист з моря та інших напрямків.
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