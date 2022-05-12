Росія посилює ППО на західному узбережжі Криму, - Міноборони

Росія знову збільшує військову присутність у Криму. Ворог посилює системи протиповітряної оборони на західному узбережжі півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міністерства оборони Александра Мотузяника.

За його словами, в районі населеного пункту Чорноморське, мис Тарханкут, російські формування розгорнули зенітну ракетну батарею ЗРК С-300В у складі трьох пунктів управління.

Крім того, Мотузяник зазначив, що Росія в акваторіях Чорного й Азовського морів намагається ізолювати зони бойових дій і забезпечити вогневу підтримку своїх військ на приморському напрямку.

Також Росія не покидає намагань захопити острів Зміїний, щоб заблокувати морські комунікації України.