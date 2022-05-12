Есть ли риск штурма россиянами Одессы: мнения экспертов

Одесса в последний период стала объектом вражеских ракетных атак, однако российские войска так и не смогли захватиться город. Эксперты считают, что риск штурма Одессы значительно снизился, а высадка десанта маловероятна.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область ".

Еще с начала войны местные власти опасались, что Россия будет всеми силами пытаться взять Одессу, совершив комплексную атаку. Ее должна была осуществлять наземная группировка, которая базируется в Херсонской области. Однако оккупанты не смогли прибиться через Николаев и Вознесенск. Вторая группировка должна была зайти из Приднестровья.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский утверждает, что основная роль отводилась войскам из херсонского направления, но они уже два месяца стоят на границе с Николаевской областью, пытаясь пробить оборону.

В то же время для атаки из Приднестровья у РФ не хватает живой силы и техники. Увеличить контингент в Тирасполе пока невозможно, поскольку Украина не пропустит самолеты через свое воздушное пространство, а через Румынию Россия не рискует этого делать.

Еще один важный момент - высадка десанта. По мнению экспертов, сделать это в Одессе очень проблематично из-за возможных потерь, которые будут колоссальными. В связи с этим оккупанты в качестве потенциального плацдарма, вероятно, выбрали южную часть области.

" Но первая проблема этого плана - это отсутствие ПВО. После того как флагман черноморского флота - крейсер "Москва" - был потоплен, у них нет прикрытия ПВО. Поэтому сейчас они пытаются взять под полный контроль и установить стационарные системы на острове Змеиный, которые могли бы обеспечить воздушное прикрытие десанту", - объяснил военный эксперт Михаил Жирохов.

При этом он отметил, что у России очень ограниченные силы и средства для высадки. По словам Грабского, к началу полномасштабной войны в Черном море РФ сосредоточила 11 десантных кораблей. Их общая способность составляла две бригады или примерно до 10 тысяч человек. Но сейчас она сократилась вдвое.

"Динамика событий была очень активной. Но в Приднестровье не хватает сил и средств. Возможность проведение десантной операции практически исключена после потопления крейсера "Москва" и ослабления потенциала российского флота. Сухопутный удар переносится на неопределенное время. Остается только один из элементов - это ракетный обстрел", - отметил эксперт.

Из-за отсутствия других вариантов враг пытается изменить обстановку в городе с помощью ракетных ударов. Однако после массированных атак, по мнению Грабского, должен был последовать штурм, чего не произошло. Он допустил, что враг нанес эти удары из-за сбоя в координации между разными видами российских войск.

Однако в военной администрации пока не исключают возможность штурма Одессы. Спикер ОВА Сергей Братчук акцентирует, что такая угроза будет всегда существовать, но пока активной подготовки со стороны противника не наблюдается.