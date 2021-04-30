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Россия усиливает долгосрочное военное присутствие в Крыму, - Минобороны США

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве обороны США сообщили об усилении Россией долгосрочного военного присутствия в Крыму. Присутствие возглавляемых Россией сил в восточной Украине остается реальным инструментом принуждения для Кремля.

Об этом заявил глава Разведывательного управления Миобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье в письменных показаниях предоставленных комитету Сената США по вооруженным силам, сообщает "Голос Америки".

По его словам, Россия хочет заявить о ее решимости удерживать полуостров.

"На Крымском полуострове, в дополнение к недавним размещениям сил, Москва продолжает усиливать свое долгосрочное военное присутствие, чтобы сдержать морские и воздушные операции Запада", - заявил глава Разведывательного управления Минобороны США.

Напомним, у Владимира Путина заявили о высоком напряжении у границы между Украиной и Россией.

Отметим, Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма, заявил в интервью РБК-Украина глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Кроме того, советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Россия вернет войска к украинским границам.

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