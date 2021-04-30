Россия усиливает долгосрочное военное присутствие в Крыму, - Минобороны США

В Министерстве обороны США сообщили об усилении Россией долгосрочного военного присутствия в Крыму. Присутствие возглавляемых Россией сил в восточной Украине остается реальным инструментом принуждения для Кремля.
Об этом заявил глава Разведывательного управления Миобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье в письменных показаниях предоставленных комитету Сената США по вооруженным силам, сообщает "Голос Америки".
По его словам, Россия хочет заявить о ее решимости удерживать полуостров.
"На Крымском полуострове, в дополнение к недавним размещениям сил, Москва продолжает усиливать свое долгосрочное военное присутствие, чтобы сдержать морские и воздушные операции Запада", - заявил глава Разведывательного управления Минобороны США.
Напомним, у Владимира Путина заявили о высоком напряжении у границы между Украиной и Россией.
Отметим, Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма, заявил в интервью РБК-Украина глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.
Кроме того, советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Россия вернет войска к украинским границам.