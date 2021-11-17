Россия усилит военную группировку в Крыму к началу декабря

Российская Федерация усилит свою военную группировку в оккупированном Крыму к началу декабря. На полуострове развернут новый десантно-штурмовой полк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Сообщается, что новый полк Воздушно-десантных войск (ВДВ) войдет в состав Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.
Также сообщается, что до конца декабря в соединениях и полках ВДВ будет завершено формирование подразделений беспилотников, переформирование взводов радиоконтроля в роты РЭБ дивизий и взводов радиопеленгации бригад ВДВ.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия провела в оккупированном Крыму военные учения на фоне пребывания в Черном море эсминца США.
Как заявил новый министр обороны Украины Алексей Резников, для возвращения Крыма и оккупированных территорий Донбасса необходимо повышение обороноспособности украинской армии.