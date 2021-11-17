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Россия усилит военную группировку в Крыму к началу декабря

Автор: Артем Горовенко

Российская Федерация усилит свою военную группировку в оккупированном Крыму к началу декабря. На полуострове развернут новый десантно-штурмовой полк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что новый полк Воздушно-десантных войск (ВДВ) войдет в состав Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Также сообщается, что до конца декабря в соединениях и полках ВДВ будет завершено формирование подразделений беспилотников, переформирование взводов радиоконтроля в роты РЭБ дивизий и взводов радиопеленгации бригад ВДВ.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия провела в оккупированном Крыму военные учения на фоне пребывания в Черном море эсминца США.

Как заявил новый министр обороны Украины Алексей Резников, для возвращения Крыма и оккупированных территорий Донбасса необходимо повышение обороноспособности украинской армии.

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