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Росія посилить військове угруповання в Криму до початку грудня

Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація посилить своє військове угруповання в окупованому Криму до початку грудня. На півострові розгорнуто новий десантно-штурмовий полк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Повідомляється, що новий полк Повітряно-десантних військ увійде до складу Новоросійського гвардійського десантно-штурмового гірського з'єднання.

Також повідомляється, що до кінця грудня в з'єднаннях і полках ВДВ буде завершено формування підрозділів безпілотників, переформування взводів радіоконтролю на роти РЕБ дивізій і взводів радіопеленгації бригад ВДВ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія провела в окупованому Криму військові навчання на тлі перебування в Чорному морі есмінця США.

Як заявив новий міністр оборони України Олексій Резніков, для повернення Криму та окупованих територій Донбасу необхідне підвищення обороноздатності української армії.

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Російська ФедераціяКрим