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Для возвращения Крыма и Донбасса нужно повышать обороноспособность страны, - Резников

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 19:19
Для возвращения Крыма и Донбасса нужно повышать обороноспособность страны, - Резников Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Дмитрий Левицкий

Новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возьмет курс на повышение обороноспособности страны. По его словам, это нужно для возвращения Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отметил Резников, он прекрасно знает поведение России, поскольку два года участвовал в переговорах по Донбассу. Он пояснил, что Россия - это такой противник, которого можно останавливать, только если давать отпор.

"Хотим мира? Хотим вернуть Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей? Надо повышать обороноспособность и устойчивость страны",- сказал министр во время своего выступления в Минобороны.

Новый глава Минобороны также рассказал, что планирует заняться ситуацией в Вооруженных силах, поскольку очень низкий процент военных рекомендует своим знакомым идти служить в армию.

"То есть, что-то с процессами внутри самих Вооруженных сил. Эти дисбалансы надо снять. Установить причины, разобрать на составляющие и снять. Иначе нам будет очень трудно устоять перед Российской Федерацией, которая не останавливает свое гибридное наступление",- подчеркнул он.

Напомним, до этого Резников анонсировал кадровые перестановки в Минобороны и ВСУ.

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