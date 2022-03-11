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Россия может усилить террористические методы и ракетно-бомбовые удары, - Генштаб

Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 16 день нападает на Украину. Противник продолжает ведение наступательной операции против Украины. Вместе с тем основных целей по поводу захвата определенных городов и территорий российские захватчики не достигли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Существует высокая вероятность усиления российской федерацией террористических методов ведения боевых действий, нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам, запугиванию местного населения, проведению информационных", - говорится в сообщении.

Также будут применяться психологические акции с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти. К тому же будут распространять дезинформацию и захватить местное население в заложники.

Также части и подразделения оккупационных войск не оставляют попыток продолжить наступление по всем направлениям.

Ранее мы сообщали, что российские военные обстреляли деревню в Ровенской области.

Также мы писали, что украинские бойцы на подступах к Мариуполю уничтожили танк оккупантов.

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Вторжение России в Украину