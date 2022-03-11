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Росія може посилити терористичні методи і ракетно-бомбові удари, - Генштаб

Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 16-й день нападає на Україну. Противник продовжує ведення наступальної операції проти України. Разом з тим, основних цілей стосовно захоплення визначених міст та територій російські загарбники не досягли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Існує висока ймовірність посилення російською федерацією терористичних методів ведення бойових дій, нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, житлових районах, залякування місцевого населення, проведення інформаційних", - йдеться у повідомленні.

Також застосовуватимуть психологічні акції з метою підриву довіри населення до представників державної влади. До того поширюватимуть дезінформацію та захоплюватимуть місцеве населення у заручники.

Також частини та підрозділи окупаційних військ не залишають спроб продовжити наступ у всіх напрямках.

Раніше ми повідомляли, що російські військові обстріляли село у Рівненській області.

Також ми писали, що українські бійці на підступах до Маріуполя знищила танк окупантів.

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