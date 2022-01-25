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Россия усилила разведку. Возле границы с Украиной развернули батальон РЭБ

Автор: Александр Мороз

Российская Федерация усилила разведку возле границы с Украиной. В частности, в Белгородской области развернут новый батальон радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы вошел в состав Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа. Подразделения новой воинской части дислоцированы в Белгородской области", - сообщили в Западном военном округе.

Сообщается, что батальон РЭБ предназначен для взаимодействия с органами военного управления штаба дивизии, создания радиоэлектронной защиты и противодействия техническим средствам разведки.

Отметим, Белгородская область РФ в большей мере граничит с Харьковской областью Украины, по словам президента Владимира Зеленского, захват Харькова может быть одним из сценариев российского вторжения.

Напомним, накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на границе с Украиной находятся около 109 тысяч российских военных. Их сопровождают еще около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.

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