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Росія посилила розвідку. Біля кордону з Україною розгорнули батальйон РЕБ

Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація посилила розвідку біля кордону з Україною. Зокрема, в Бєлгородській області розгорнуто новий батальйон радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Окремий батальйон радіоелектронної боротьби увійшов до складу Вісленської мотострілецької дивізії Західного військового округу. Підрозділи нової військової частини дислоковані в Бєлгородській області", - повідомили в Західному військовому окрузі.

Повідомляється, що батальйон РЕБ призначений для взаємодії з органами військового управління штабу дивізії, створення радіоелектронного захисту та протидії технічним засобам розвідки.

Зазначимо, Бєлгородська область РФ більшою мірою межує з Харківською областю України, за словами президента Володимира Зеленського, захоплення Харкова може бути одним зі сценаріїв російського вторгнення.

Нагадаємо, напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на кордоні з Україною перебувають близько 109 тисяч російських військових. Їх супроводжують ще близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.

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