Россия усилила обстрелы Харькова и области: за сутки 4 погибших и 6 раненых

Россия усилила обстрелы на Харьковском направлении. За сутки военные РФ обстреляли Киевский район Харькова, а также Чугуевский район, 4 погибших, 6 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Киевском районе Харькова повреждено промышленное здание. Никто не пострадал. В с. Коробочкино Чугуевского района снаряд попал в частный дом", - рассказал он. По его словам, спасатели изъяли из-под завалов тела 2 погибших мужчин и 2 женщины. Еще 1 человек в Коробочкином ранен. Также ранены 2 человека в Дергачах, 1 - в с. Печенеги, 2 – в пгт Малиновка. "Сейчас враг усугубил обстрелы. Поэтому нельзя игнорировать сигналы тревоги", - добавил глава региона.