Росія посилила обстріли Харкова та області: за добу 4 загиблих та 6 поранених

Росія посилила обстріли на Харківському напрямку. За добу військові РФ обстріляли Київський район Харкова, а також Чугуївський район, 4 загиблих, 6 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"В Київському районі Харкова пошкоджена промислова будівля. Ніхто не постраждав. В с. Коробочкине Чугуївського району снаряд влучив в приватний будинок", - розповів він. За його словами, рятувальники вилучили з-під завалів тіла 2 загиблих чоловіків та 2 жінок. Ще 1 людина в Коробочкиному поранена. Також поранені 2 людей в Дергачах, 1 - в с. Печеніги, 2 - в смт Малинівка. "Зараз ворог посилив обстріли. Тому не можна ігнорувати сигнали тривоги", - додав очільник регіону.