Россия усилила корабельную группировку в Черном море

В частности, Россия разместила три надводных и три подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 снарядов.

Кроме того, на дежурстве находятся три десантных корабля РФ.

Как известно, в ночь на 17 июня Военно-морские силы Украины ракетами класса "Земля-поверхность" точно поразили российский буксир. Удар по нему пришелся в то время, когда он перевозил на остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав ЧФ РФ.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ свел к минимуму число кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море.

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