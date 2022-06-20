Росія посилила корабельне угруповання в Чорному морі

Зокрема, Росія розмістила три надводних і три підводних носії крилатих ракет, чий загальний арсенал становить 36 снарядів.

Крім того, на чергуванні перебувають три десантні кораблі РФ.

Як відомо, в ніч проти 17 червня Військово-морські сили України ракетами класу "Земля-поверхня" точно вразили Російський буксир. Удар по ньому припав в той час, коли він перевозив на острів Зміїний боєприпаси, озброєння і особовий склад ЧФ РФ.

Раніше повідомлялося, що Чорноморський флот РФ звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами"Калібр" у Чорному морі.

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