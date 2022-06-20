Россия усилила авиаудары и развернула возле границы ЗРК C-300: сводка Генштаба

Российские оккупанты развернули дивизион ЗРК С-300 возле границы с Украиной. За прошедшие сутки враг усилил активность боевой авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация значительных изменений не претерпела.

На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В Брянской области враг развернул ракетный дивизион ЗРК С-300В4.

Кроме того, российский агрессор совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар и совершил артиллерийский обстрел в районах населенных пунктов Тимофеевка и Морозова Долина.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивает на недопущении продвижения сил обороны на границе Украины. Противник интенсивно обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Малые Проходы, Дементиевка, Петровка, Верхний Салтов, Рубежное и окрестности города Харькова.

На Славянском направлении враг наносил огневое поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Чеполь, Пришиб, Протопоповка, Большая Камышеваха, Дубровно, Вернополье, Маяк, Курулька, Богородичное, Мазановка, Краснополье.

На Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Интенсивно применяет авиацию.

На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка и нанес авиационные удары двумя самолетами Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.

На Бахмутском направлении в течение суток враг совершал обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Орехово, Золотое-3, Николаевка, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Клиновое, Зайцево и Нью-Йорк. Противник нанес авиаудары вблизи Яковлевки и ракетные удары вблизи Майского, Доломитного, Зайцева и Нью-Йорка.

На Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг пытается не допустить перегруппировку подразделений наших войск. Осуществил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Калиново, Очеретино, Бердичи, Желанне, Тоненькое, Северное, Орловка, Семеновка, Веселое, Авдеевка, Нетайлово, Водяное, Опытное, Первомайское, Пески, Красногоровка, Маръ, Большая Новоселка, Времевка, Ольговское, Зеленое Поле, Новополь, Темировка, Полтавка, Малиновка, Красное, Железнодорожное, Гуляйпольское, Новоданиловка, Орехов и Каменское.

На Лиманском направлении противник нанес авиационный удар двумя самолетами Су-25 в районе населенного пункта Пришиб и ракетный удар в районе населенного пункта Маяки.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационные удары самолетами Су-25 в районах населенных пунктов Шевченко и Угледар.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления наших войск. Активных действий не вел. Совершал огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красный Яр, Мураховка, Калиновка, Зеленый Гай, Квитневе, Поляна, Красная Долина, Широкое, Благодатное, Заря и Лупарево.

В Акватории Черного и Азовского морей основные усилия корабельной группировки противника сосредоточены на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся 5 носителей крылатых ракет морского базирования.

Отмечается, что украинские защитники наносят урон российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала вторжения были ликвидированы 33 600 российских военных, почти 1 500 танков, более 3 500 бронированных машин, 216 самолетов, 181 вертолет и сотни единиц другой военной техники.

Кроме того, на прошлой неделе были озвучены потери украинской техники с начала полномасштабной войны с Россией.

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