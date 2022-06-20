Росія посилила авіаудари і розгорнула біля кордону ЗРК C-300: зведення Генштабу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація значних змін не зазнала.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу і підрозділу повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону в Брянській і Курській областях. У Брянській області ворог розгорнув ракетний дивізіон ЗРК з-300в4.

Крім того, російський агресор здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару та здійснив артилерійський обстріл в районах населених пунктів Тимофіївка та Морозова Долина.

На харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування сил оборони на кордоні України. Противник інтенсивно обстрілював з артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Малі Проходи, Дементіївка, Петрівка, Верхній Салтів, Рубіжне та околиці міста Харкова.

На Слов'янському напрямку ворог завдавав вогневого ураження зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Чепіль, Пришиб, Протопопівка, Велика Комишуваха, Дубровно, Вірнопілля, Маяк, Курулька, Богородичне, Мазанівка, Краснопілля.

На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Інтенсивно застосовує авіацію.

На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка та завдав авіаційних ударів двома літаками Су-25 поблизу Білої гори та мирної. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку протягом доби ворог здійснював обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Клинове, Зайцеве та Нью-Йорк. Противник завдав авіаударів поблизу Яковлівки та ракетних ударів поблизу травневого, Доломітного, Зайцева та Нью-Йорка.

На Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог намагається не допустити перегрупування підрозділів наших військ. Здійснив обстріли з артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Калинове, Очеретине, Бердичі, Желанне, Тоненьке, Північне, Орлівка, Семенівка, Веселе, Авдіївка, Нетайлове, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски, Красногорівка, Марь, Велика Новосілка, Времівка, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка, Полтавка, Малинівка, Красне, Залізничне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Оріхів та Кам'янське.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційного удару двома літаками Су-25 в районі населеного пункту Пришиб і ракетний удар в районі населеного пункту Маяки.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів літаками Су-25 в районах населених пунктів Шевченко і Вугледар.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу наших військ. Активних дій не вів. Здійснював вогняне ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Червоний Яр, Мурахівка, Калинівка, Зелений Гай, Квітневе, Поляна, Червона Долина, Широке, Благодатне, Зоря та Лупареве.

В акваторії Чорного і Азовського морів основні зусилля Корабельного угруповання противника зосереджені на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

У готовності до ракетних ударів по об'єктах на території України утримуються 5 носіїв крилатих ракет морського базування.

Зазначається, що українські захисники завдають шкоди російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Нагадавши, за даними Генштабу ЗСУ, з початку вторгнення було ліквідовано 33 600 російських військових, майже 1 500 танків, понад 3 500 броньованих машин, 216 літаків, 181 вертоліт та сотні одиниць іншої військової техніки.

Крім того, минулого тижня були озвучені втрати української техніки з початку повномасштабної війни з Росією.

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