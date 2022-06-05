Россия умышленно обстреляла центр Донецка для "картинки" в СМИ, - ЦПД

Вчера, 4 июня, центральная часть временно оккупированного Донецка подверглась артиллерийскому обстрелу . Российские военные умышленно открыли огонь по городу, чтобы создать "картинку" для СМИ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

"Вечером пропагандистские СМИ сообщили, что "в Донецке прогремела серия взрывов ... ВСУ выпустили 40 снарядов из" Града", удар пришелся по центру города", - пишет пресс-служба ЦПД.

В то же время очевидцы из оккупированного Донецка отмечают, что обстрелы вели именно российские оккупанты:

"стреляют из Куйбышевского района, пролетает над Ворошиловским и падает в Калининском";

"в Калининском прилет, из Макеевки вылет, все очевидно";

"вылеты были из Макеевки Восточный Батман 8шт.";

"люди понемногу начинают понимать, что происходит и нужно их убедить, что Украина плохая".

Как отмечают в ЦПД, пропагандисты умышленно запугивают жителей временно оккупированных территорий, чтобы оправдать войну против Украины. Это в очередной раз подтверждает циничность оккупантов.