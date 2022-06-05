Россия умышленно обстреляла центр Донецка для "картинки" в СМИ, - ЦПД
Вчера, 4 июня, центральная часть временно оккупированного Донецка подверглась артиллерийскому обстрелу. Российские военные умышленно открыли огонь по городу, чтобы создать "картинку" для СМИ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.
"Вечером пропагандистские СМИ сообщили, что "в Донецке прогремела серия взрывов ... ВСУ выпустили 40 снарядов из" Града", удар пришелся по центру города", - пишет пресс-служба ЦПД.
В то же время очевидцы из оккупированного Донецка отмечают, что обстрелы вели именно российские оккупанты:
- "стреляют из Куйбышевского района, пролетает над Ворошиловским и падает в Калининском";
- "в Калининском прилет, из Макеевки вылет, все очевидно";
- "вылеты были из Макеевки Восточный Батман 8шт.";
- "люди понемногу начинают понимать, что происходит и нужно их убедить, что Украина плохая".
Как отмечают в ЦПД, пропагандисты умышленно запугивают жителей временно оккупированных территорий, чтобы оправдать войну против Украины. Это в очередной раз подтверждает циничность оккупантов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в оккупированной части Донецка прогремели взрывы, в результате чего вспыхнули масштабные пожары. В результате обстрела пострадали 10 человек, среди которых есть и ребенок.
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