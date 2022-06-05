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Росія умисно обстріляла середмістя Донецька для "картинки" у ЗМІ, - ЦПД

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Неділя 05 червня 2022 12:59
Росія умисно обстріляла середмістя Донецька для "картинки" у ЗМІ, - ЦПД Фото: Росія умисно обстріляла середмістя Донецька для "картинки" у ЗМІ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 4 червня, центральна частина тимчасово окупованого Донецька піддалася артилерійському обстрілу. Російські військові умисно відкрили вогонь по місту, аби створити "картинку" для ЗМІ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.

"Ввечері пропагандистські ЗМІ повідомили, що «у Донецьку пролунала серія вибухів … ЗСУ випустили 40 снарядів із "Граду", удар припав по центру міста", - пише пресслужба ЦПД.

Водночас очевидці з окупованого Донецька відзначають, що обстріли вели саме російські окупанти:

  • "стріляють з Куйбишевського району, пролітає над Ворошилівським і падає в Калинінському";
  • "в Калинінському приліт, з Макіївки виліт, все очевидно";
  • "вильоти були з Макіївки Східний Батман 8шт.";
  • "люди потроху починають розуміти, що відбувається і потрібно їх знову переконати, що Україна погана".

Як відзначають в ЦПД, пропагандисти умисно залякують жителів тимчасово окупованих територій, аби виправдати війну проти України. Це вкотре підтверджує цинічність окупантів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в окупованій частині Донецька пролунали вибухи, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі. Внаслідок обстрілу постраждали 10 людей, серед яких є й дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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