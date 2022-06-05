Росія умисно обстріляла середмістя Донецька для "картинки" у ЗМІ, - ЦПД

Вчора, 4 червня, центральна частина тимчасово окупованого Донецька піддалася артилерійському обстрілу . Російські військові умисно відкрили вогонь по місту, аби створити "картинку" для ЗМІ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.

Як відзначають в ЦПД, пропагандисти умисно залякують жителів тимчасово окупованих територій, аби виправдати війну проти України. Це вкотре підтверджує цинічність окупантів.

Водночас очевидці з окупованого Донецька відзначають, що обстріли вели саме російські окупанти:

"Ввечері пропагандистські ЗМІ повідомили, що «у Донецьку пролунала серія вибухів … ЗСУ випустили 40 снарядів із "Граду", удар припав по центру міста", - пише пресслужба ЦПД.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в окупованій частині Донецька пролунали вибухи, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі. Внаслідок обстрілу постраждали 10 людей, серед яких є й дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.