Центр оккупированного Донецка подвергся обстрелу, город в огне: что известно
Вечером 4 июня 2022 года центральная часть оккупированного Донецка подверглась артиллерийскому обстрелу. В городе вспыхнули масштабные пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-паблики.
Сообщается, что центральная часть Донецка, предварительно, подверглась обстрелам из "Градов". Зафиксированы прилеты в Ворошиловском районе на Крытом рынке, в жилом доме на улице Зеленой, а также в районе школ №5 и №22. Также сообщается, о пожарах, в том числе горят автомобили во дворах.
Фото: последствия обстрела Донецка (t.me/itsdonetsk)
По данным оккупационной администрации, в результате обстрела пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Украинская сторона пока не комментировала инцидент.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего есть пострадавшие.
Также сегодня оккупанты несколько раз обстреляли Николаев, сообщалось о троих погибших.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.