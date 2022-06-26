Россия укрепляет оборону возле Запорожской АЭС, - "Энергоатом"
Российские войска начали усиливать свои оборонные позиции возле Запорожской атомной электростанции. В частности, они укрепили окопы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".
"Стало известно, что 24 июня они (оккупанты - ред.) укрепляли окопы рядом с захваченной Запорожской АЭС. В частности, они построили фортификационные сооружения", - сказано в сообщении.
При этом добавляется, что в окрестностях АЭС также заметили вражескую РСЗО. Россияне начали подготовку к "боевым действием возле самого большого ядерного объекта в Европе".
Снимки фортификационных сооружений возле ЗАЭС (t.me/energoatom_ua)
Напомним, ранее стало известно, что оккупанты заявили работникам Запорожской атомной электростанции о намерении подчинить станцию "Росатому" с 1 сентября.
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