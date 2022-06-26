Россия укрепляет оборону возле Запорожской АЭС, - "Энергоатом"

Российские войска начали усиливать свои оборонные позиции возле Запорожской атомной электростанции. В частности, они укрепили окопы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАЭК " Энергоатом ".

"Стало известно, что 24 июня они (оккупанты - ред.) укрепляли окопы рядом с захваченной Запорожской АЭС. В частности, они построили фортификационные сооружения", - сказано в сообщении.

При этом добавляется, что в окрестностях АЭС также заметили вражескую РСЗО. Россияне начали подготовку к "боевым действием возле самого большого ядерного объекта в Европе".

Снимки фортификационных сооружений возле ЗАЭС (t.me/energoatom_ua)