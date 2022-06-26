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Росія зміцнює оборону біля Запорізької АЕС, - "Енергоатом"

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Неділя 26 червня 2022 15:39
Росія зміцнює оборону біля Запорізької АЕС, - "Енергоатом" Фото: Росія зміцнює оборону біля Запорізької АЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські війська почали посилювати свої оборонні позиції біля Запорізької атомної електростанції. Зокрема, вони зміцнили окопи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЕК "Енергоатом".

"Стало відомо, що 24 червня вони (окупанти - ред.) зміцнювали окопи поряд з захопленою Запорізькою АЕС. Зокрема, вони збудували фортифікаційні споруди", - сказано у повідомленні.

При цьому додається, що на околицях АЕС також помітили ворожу РСЗВ. Росіяни розпочали підготовку до "бойових дій біля найбільшого ядерного об'єкта в Європі".

Росія зміцнює оборону біля Запорізької АЕС, - &quot;Енергоатом&quot;Знімки фортифікаційних споруд біля ЗАЕС (t.me/energoatom_ua)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти заявили працівникам Запорізької атомної електростанції про намір підпорядкувати станцію "Росатому" з 1 вересня.

Також ми писали, що Запорізька АЕС та МАГАТЕ відновили зв'язок між собою.

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