Росія зміцнює оборону біля Запорізької АЕС, - "Енергоатом"
Російські війська почали посилювати свої оборонні позиції біля Запорізької атомної електростанції. Зокрема, вони зміцнили окопи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЕК "Енергоатом".
"Стало відомо, що 24 червня вони (окупанти - ред.) зміцнювали окопи поряд з захопленою Запорізькою АЕС. Зокрема, вони збудували фортифікаційні споруди", - сказано у повідомленні.
При цьому додається, що на околицях АЕС також помітили ворожу РСЗВ. Росіяни розпочали підготовку до "бойових дій біля найбільшого ядерного об'єкта в Європі".
Знімки фортифікаційних споруд біля ЗАЕС (t.me/energoatom_ua)
Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти заявили працівникам Запорізької атомної електростанції про намір підпорядкувати станцію "Росатому" з 1 вересня.
Також ми писали, що Запорізька АЕС та МАГАТЕ відновили зв'язок між собою.
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