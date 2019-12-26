Россия и Украина могут завершить договоренности по транзиту газа в ближайшие выходные

Фото: Александр Новак (kremlin.ru)

Ранее обусловленные объемы транзита газа могут также быть увеличены

Договоренности между Россией и Киевом по транзиту газа могут быть финализированы в ближайшие выходные. Такие ожидание выразил министр энергетики России Александр Новак, пишут российские СМИ.

По его словам, в последние несколько недель "Газпром", "Нафтогаз" и компания "Оператор газотранспортной системы Украины" интенсивно работали над подготовкой межоператорского соглашения. В нем будут прописаны все условия взаимодействия двух газотранспортных систем, и транспортный договор.

"Рассчитываем, что на этих выходных наши компании финализируют эти документы", - сказал Новак.

Он также добавил, что ранее обусловленные объемы транзита, о которых говорилось в протоколе двух стран, минимальные. Они могут быть увеличены в случае необходимости.

Новак сказал, что Россия готова рассмотреть "возможность участия в финансировании модернизации украинской газотранспортной системы при соответствующем запросе со стороны Киева". Правда, этот вопрос сейчас не обсуждается.

Напомним, ранее в НАК "Нафтогаз Украины" отметили, что работают над текстами соглашений, предусмотренных протоколом, подписанным в Минске 20 декабря.

Кроме того, "Оператор ГТС Украины" продолжает согласование текста договора о взаимодействии операторов сетей с представителями "Газпрома". Заключение такого договора является первым шагом для создания технической возможности для продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года.

Добавим, как заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, существует риск того, что Россия может отказаться от транзита газа через Украину после отзыва исков против "Газпрома". Согласно договоренностям "Нафтогаз" должен отказаться от всех судебных претензий в отношении "Газпрома".