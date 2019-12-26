Росія і Україна можуть завершити домовленості щодо транзиту газу в найближчі вихідні

Фото: Олександр Новак (kremlin.ru)

Раніше обумовлені обсяги транзиту газу також можуть бути збільшені

Домовленості між Росією і Києвом з транзиту газу можуть бути фіналізовані в найближчі вихідні. Такі сподівання висловив міністр енергетики Росії Олександр Новак, пишуть російські ЗМІ.

За його словами, в останні кілька тижнів "Газпром", "Нафтогаз" і компанія "Оператор газотранспортної системи України" інтенсивно працювали над підготовкою міжоператорської угоди. У ньому будуть прописані всі умови взаємодії двох газотранспортних систем, і транспортний договір.

"Розраховуємо, що на цих вихідних наші компанії фіналізують ці документи", - сказав Новак.

Він також додав, що ранніше обумовлені обсяги транзиту, про які говорилося в протоколі двох країн, мінімальні. Вони можуть бути збільшені у разі необхідності.

Новак сказав, що Росія готова "розглянути можливість участі у фінансуванні модернізації української газотранспортної системи при відповідному запиті з боку Києва". Щоправда, це питання зараз не обговорюється.

Нагадаємо, раніше НАК "Нафтогаз України" відзначили, що працюють над текстами угод, передбачених протоколом, підписаним у Мінську 20 грудня.

Крім того, "Оператор ГТС України" продовжує узгодження тексту договору про взаємодію операторів мереж з представниками "Газпрому". Укладення такого договору є першим кроком для створення технічної можливості для продовження транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

Додамо, як заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, існує ризик того, що Росія може відмовитися від транзиту газу через Україну після відкликання позовів проти "Газпрому". Згідно з домовленостями, "Нафтогаз" повинен відмовитися від усіх судових претензій щодо "Газпрому".