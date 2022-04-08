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Россия угрожала членам Генассамблеи ООН перед отстранением от Совета по правам человека, - CNN

Фото: Генассамблея ООН (фото: wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Россия направила государствам-членам ООН ноту с угрозами "последствиями" в преддверии голосования за инициативу США по отстранению РФ от Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Стоит отметить, что недружественным жестом будет считаться не только поддержка такой инициативы, но и равноудаленная позиция в голосовании (воздержание или неучастие)", - говорилось в записке.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека на заседании в четверг, 7 апреля. За исключение РФ проголосовали 93 государства, против было 24, воздержались - 58.

Мы также писали о том, что в Молдове ввели штрафы за георгиевскую ленту и российские символы войны Z и V, которые оккупанты используют во время вторжение в Украину.

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