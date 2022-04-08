Росія погрожувала членам Генасамблеї ООН перед відстороненням від Ради з прав людини, - CNN

Росія направила державам-членам ООН ноту з погрозами "наслідками" напередодні голосування за ініціативу США щодо відсторонення РФ від Ради ООН з прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Варто зазначити, що недружнім жестом буде вважатися не тільки підтримка такої ініціативи, а й рівновіддалена позиція в голосуванні (утримання або неучасть)", - говорилося в записці.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН проголосувала за відсторонення Росії від Ради з прав людини на засіданні в четвер, 7 квітня. За виключення РФ проголосували 93 держави, проти було 24, утрималися - 58.

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