Россия угрожает НАТО военным ответом: назвали условие

По его словам, будет новый виток конфронтации.

"Если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, последует военный ответ", - заявил Рябков.

Какие "гарантии безопасности" хочет РФ

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности".

Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие рассширение НАТО на Восток и размещение систем оружия в непосредственной близости от ее территории, подчеркнул президент.