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Россия угрожает НАТО военным ответом: назвали условие

Автор: Анастасия Рокитна

Россия требует от НАТО и США реакции на требование о гарантиях безопасности. Если ее не будет, то в РФ угрожают военным ответом.

Об это заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По его словам, будет новый виток конфронтации.

"Если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, последует военный ответ", - заявил Рябков.

Какие "гарантии безопасности" хочет РФ

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности".

Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие рассширение НАТО на Восток и размещение систем оружия в непосредственной близости от ее территории, подчеркнул президент.

Напомним, США все еще наблюдают наращивание военных РФ у границы с Украиной.

Тем временем президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос, планирует ли он полномасштабную войну с Украиной.

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