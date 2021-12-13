Росія погрожує НАТО військовою відповіддю: назвали умову

Росія вимагає від НАТО і США реакції на вимогу про гарантії безпеки. Якщо її не буде, то в РФ погрожують військовою відповіддю.
Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
За його словами, буде новий виток конфронтації.
"Якщо НАТО і США не відреагують на вимогу Росії про гарантії безпеки, настане військова відповідь", - заявив Рябков.
Президент РФ Володимир Путін раніше закликав НАТО розпочати предметні переговори з метою надання Росії "надійних та довгострокових гарантій безпеки".
Москва наполягатиме на діалозі з Вашингтоном та його союзниками "на виробленні конкретних домовленостей", що виключають будь-які подальші розширення НАТО на Схід і розміщення систем зброї в безпосередній близькості від її території, наголосив президент.
Нагадаємо, США все ще спостерігають нарощування військових РФ біля кордону з Україною.
Тим часом президент Російської Федерації Володимир Путін відповів на питання, чи планує він повномасштабну війну з Україною.