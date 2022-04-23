UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия угрожает химическим оружием в Одессе и обвиняет Украину

Фото: Россия угрожает химическим оружием в Одессе (luhanskaVTS)
Автор: Евгений Прокопенко

Российское Минобороны после ракетного удара по Одессе "анонсировало" применения химвеществ в районе одесского порта "Южный", при этом заранее РФ обвинила в возможной химической атаке спецслужбы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА-новости.

Так, россияне заявили, что у порта "Южный" планируется провокация. Об этом якобы свидетельствует то, что украинским правоохранителям и спецслужбам в Одесской области выдали индивидуальные средства защиты.

"Киев может сымитировать ракетный удар российских ВС по базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта в Одессе", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 апреля Одесса подверглась ракетному обстрелу. В результате есть погибшие и травмированные. Среди жертв-дети.

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился циничностью и подлостью России по отношению к мирному населению Украины. Гарант прокомментировал ситуацию в Одессе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в Украине