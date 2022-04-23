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Росія погрожує хімічною зброєю в Одесі і звинувачує Україну

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Одеса, Субота 23 квітня 2022 22:26
Росія погрожує хімічною зброєю в Одесі і звинувачує Україну Фото: Росія погрожує хімічною зброєю в Одесі (luhanskaVTS)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російське Міноборони після ракетного удару по Одесі "анонсувало" застосування хімречовин у районі одеського порту "Південний", при цьому РФ заздалегідь звинуватила у можливій хімічній атаці спецслужби України.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на РИА-новости.

Так, росіяни заявили, що біля порту "Південний" планується провокація. Про це нібито свідчить те, що українським правоохоронцям та спецслужбам на Одещині видали індивідуальні засоби захисту.

"Київ може зімітувати ракетний удар російських ЗС по базі ВМС України, внаслідок якого буде підірвано холодокомбінат порту в Одесі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 квітня Одеса піддалася ракетному обстрілу. Внаслідок чого є загиблі та травмовані. Серед жертв - діти.

Президент України Володимир Зеленський обурився цинічністю та підлістю Росії по відношенню до мирного населення України. Гарант прокоментував ситуацію в Одесі.

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