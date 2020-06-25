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Россия удерживает почти 100 украинских политзаключенных из Крыма

Новости » Политика     25.06.2020 - 15:21
Россия удерживает почти 100 украинских политзаключенных из Крыма
Фото: флаг крымскотатарского народа (РБК-Украина)

Большинство политзаключенных - крымские татары

По состоянию на сегодня Украине известно о почти сотне незаконно удерживаемых российскими властями жителей оккупированного Крыма. Большинство из них составляют крымские татары.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, сообщает Офис президента Украины.

По данным постоянного представительства Украины, сейчас 94 украинских политзаключенных находятся на территории России и оккупированного Крыма. Около 70 политзаключенных - это представители крымскотатарского народа.

Кориневич отметил, что вопрос освобождения украинских политзаключенных постоянно нарушается украинскими властями на международном уровне.

"И, по нашему мнению, действительно важно принять законодательное регулирование и принять закон, который бы касался гарантий социальной и правовой защиты со стороны государства политических заключенных, пленных и их семей", - добавил он.

Напомним, украинский омбудсмен заявляла, что Россия усиливает давление на украинских политзаключенных из-за введенных против нее санкций.

Кроме того, освободить украинских политзаключенных и прекратить оккупацию Крыма призывали Россию в американском Госдепартаменте.

Добавим, в начале июня российские силовики задержали крымского татарина, который ранее отказался сотрудничать с ФСБ по делу против политзаключенного Энвера Сейтосманова.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Крымполитзаключенные в РФ
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